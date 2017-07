VIDÉO - Une tape et ça repart : les retrouvailles (presque) amicales de Macron et Trump au G20

C'EST UN ROMAN D’AMITIÉ... - Plus d'un mois après leur premier entretien et une poignée de main restée dans les mémoires, les présidents français et américain n'étaient jamais loin l'un de l'autre au moment de la photo officielle du sommet du G20 ce vendredi à Hambourg. Arrivés en même temps, ils étaient installés côte à côte et n'ont cessé de discuter. De quoi ? Le mystère reste entier.