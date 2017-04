VIDÉO - L’avion est surbooké, un passager choisi au hasard est sorti de force

Plouf, plouf, au bout de trois ce sera toi ! La compagnie United Airlines a presque procédé de cette manière, puisqu’elle a tiré au hasard des passagers à faire sortir de l’appareil. La raison ? Il manquait de la place pour quatre de ses employés à bord du vol 3411 qui s’apprêtait à décoller de Chicago en direction de Louisville (Etats-Unis).





Et dans les passagers désignés par le sort figure un homme qui ne semble pas très coopérant. Sur les images filmées et diffusées par les autres passagers, on y voit l’homme tiré de force par des agents de sécurité puis traîné sur plusieurs mètres alors qu’il s’était évanoui.