VIDÉO – Venezuela : emblème des manifestations contre le président Maduro, Wuilly, le jeune violoniste, a été blessé et hospitalisé

En proie à une triple crise, politique, économique et énergétique, le Venezuela est plus que jamais dans le marasme. L'opposition, majoritaire au Parlement, dénonce depuis des mois le projet de réforme constitutionnelle du président Maduro - de plus en plus isolé - comme une manœuvre déguisée pour instaurer une dictature.





À l’inverse, le successeur d’Hugo Chavez soutient que cette réforme est le "seul chemin vers la paix". Les membres de l'assemblée constituante censée réécrire la Constitution doivent être élus le 30 juillet.