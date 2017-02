VIDÉO - Violences policières : pour une phrase mal comprise, ce policier d’Anaheim sort son arme face à des jeunes mineurs et tire

En vingt-quatre heures, la vidéo a déjà été vue plus de trois millions de fois. Mardi après-midi, à Anaheim aux États-Unis, une altercation musclée entre un policier hors service de Los Angeles et un groupes de jeunes a failli tourner au drame. Dans plusieurs vidéos capturées par des témoins, on aperçoit l'officier de police retenir un jeune garçon par les poignets, se débattre à de multiples reprises, sortir son pistolet puis faire feu en direction des adolescents. Sans blesser personne, heureusement.





Selon le père du garçon de 13 ans molesté, interrogé par OC Weekly, l'altercation aurait débuté lorsque l'agent a insulté une jeune fille qui marchait sur sa pelouse. L'adolescent aurait alors réagi, disant à l'homme aux lunettes noires de ne pas lui parler ainsi. Ce dernier l'aurait attrapé par les vêtements, se montrant menaçant. Il aurait alors déclaré : "Je vais te poursuivre" ("I'm going to sue you"). L'officier aurait lui entendu, selon ses dires : "Je vais te tirer dessus" ("I'm going to shoot you"). C'est là que la situation a dégénéré.