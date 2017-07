VIDÉO - "Vous avez un très bon président" : de l'accord de Paris au dossier syrien, échange d'amabilités entre Macron et Trump

C’est un sujet crucial qui oppose Washington au reste du monde. Les deux dirigeants ont joué l'apaisement, tout en restant très flous sur les possibilités de résoudre le différend. "Je respecte la décision du président Trump. Il va ainsi mener la réflexion et le travail qui conviennent et qui correspondent à ses engagements de campagne", a déclaré Emmanuel Macron, ajoutant qu'il restait "attaché à l'accord de Paris". "Quelque chose pourrait se passer" concernant cet accord, a répondu le président Trump, six semaines après avoir annoncé que les États-Unis comptaient sortir du Traité signé en 2015. "Nous verrons ce qu'il se passe (…) nous en parlerons au cours de la période à venir", a-t-il ajouté. Un revirement se dessinerait-il ?