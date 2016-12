VIDÉOS - Attentat de Berlin : le temps des hommages

A quelques mètres du lieu de l’attaque, politiques, anonymes et représentants des différents cultes se sont retrouvés mardi soir dans l’église du Souvenir, à la mémoire des 12 victimes et 48 blessés de l’attentat. Pendant que des centaines de bougies et de fleurs étaient déposées sur les marches de l’église, la chancelière Angela Merkel et le président Joachim Gauck se recueillaient main dans la main pour une minute de silence.