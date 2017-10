La production mondiale de vin atteint son niveau le plus bas depuis 50 ans

Le niveau de production mondial de vin est "inédit" depuis la fin des années 50 et le début des années 60, selon l'OIV: il s'élevait à 213,5 Mhl en 1961 et à 173,8 Mhl en 1957.Plus récemment, seules les productions de 1991 et 1994 sont comparables en niveau (respectivement 251,6 et 249,4 Mhl). Pour 2017, l'OIV estime la consommation mondiale de vin entre 240,5 millions d'hectolitres et 245,8 Mhl, soit une moyenne de fourchette de 243,2 Mhl.





L'an passé en Europe, seuls quatre pays ont vu leur production viticole progresser: le Portugal (6,6 Mhl, +10%), la Roumanie (5,3 Mhl, +64%), la Hongrie (2,9 Mhl, +3%), et l'Autriche (2,4 Mhl, +23%).