Viol collectif diffusé en direct sur Facebook : aucun des 40 spectateurs n'a prévenu la police

Facebook s'est refusé à commenter directement l'incident, mais a déclaré dans un communiqué que l'entreprise prend très au sérieux sa "responsabilité d'assurer la sécurité des gens sur Facebook". "Ce genre de crime est atroce et nous n'autorisons pas ce type de contenu sur Facebook", peut-on lire dans le communiqué. La vidéo a été retirée, mais seulement après que la police a contacté Facebook.





L'oncle de la jeune fille a assuré aux médias américains que les jeunes hommes impliqués, certains sans doute mineurs, étaient connus dans la communauté locale. "Ils terrorisent tout ce quartier", a déclaré Reginald King à la chaîne de télévision locale WGN.





Cet incident est le dernier en date à Chicago où la violence s'est répandue sur Facebook Live. Deux fusillades mortelles, dont une qui a tué un garçon de deux ans, et l'enlèvement et la torture d'un jeune homme de 18 ans, avaient également été filmés en direct sur le réseau social.





Chicago est en proie à une flambée des crimes violents, avec le plus grand nombre de fusillades et de meurtres depuis près de deux décennies, enregistrés l'année dernière. Cette violence est en grande partie concentrée dans une poignée de zones pauvres et défavorisées, comme le quartier d'où est originaire la victime de ce viol.