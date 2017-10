Violences conjugales : une présentatrice égyptienne apparaît à l’écran le visage tuméfié

Assise sur son canapé, comme à l’accoutumé. Manal Agha s’apprête à présenter son émission comme d’habitude. Puis, la caméra se rapproche du visage de la présentatrice et elle apparaît, le visage tuméfiée que ses grands yeux bleus peinent à illuminer. Elle se laisse alors aller à quelques confidences en ouverture du programme "Samak Laban Tamr Hindi" ("Poisson, lait, tamarin" littéralement, mais qui fait référence à quelque chose qui manque totalement de cohérence), diffusé la semaine passée sur une chaîne privée égyptienne Alhadas Elyoum .





La jeune femme laisse alors entendre qu’elle a été victime de violences conjugales, qu’elle a songé à annuler l’émission, mais qu’elle ne veut pas "se cacher la tête dans le sable", rapporte le site Al Arabiya. "Le mariage est basé sur l’affection et la compassion. Pas sur l’humiliation, le déferlement de coups et le manque de retenue", explique-t-elle.





Une séquence émouvante… Et soudainement, Manal Agha revient à l’antenne. Les bleus ont disparu, l’attitude n’est plus la même et la présentatrice a retrouvé de sa splendeur. Elle explique alors que tout cela n’était que du maquillage. Elle voulait ainsi prendre position contre les violences entre époux et inciter les victimes à en parler ouvertement.