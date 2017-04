Viré pour harcèlement sexuel, Bill O'Reilly quitte Fox News avec un chèque de 25 millions de dollars

Cela correspondrait à un an de salaire. Fox News n’a pas confirmé le chiffre, mais selon les médias américain, Bill O’Reilly quitterait la chaîne avec 25 millions de dollars (un peu moins 23.5 millions d'euros) d’indemnités de départ. Fox News a annoncé mercredi qu’elle se séparait de son présentateur vedette. En cause ? Une nouvelle affaire de harcèlement sexuel.





C’est le New York Times qui est à l’origine des révélations. Il y a trois semaines, un article affirme que la chaîne a versé 13 millions de dollars à cinq femmes. Elles auraient accepté cette somme en échange de leur silence et contre la promesse de ne pas porter plainte contre le présentateur de The O’Reilly Factor pour harcèlement sexuel. Les faits se seraient déroulés alors que les victimes présumées travaillaient pour l’émission.