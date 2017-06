Vols vers les Etats-Unis : des contrôles de sécurité encore plus stricts, mais pas d’interdiction des ordinateurs portables

Si vous souhaitez vous envoler en direction des Etats-Unis pour profiter de vos vacances cet été, n’ayez crainte, votre ordinateur portable ne vous sera pas subtilisé si vous décidez de le prendre avec vous. A condition toutefois que vous ne décolliez pas d’un des dix aéroports identifiés par le pays de l’oncle Sam comme particulièrement à risque (deux sont en Turquie, les autres en Jordanie, Egypte, Arabie Saoudite, Koweït, Qatar, Emirats Arabes Unis et Maroc).





Il vous faudra cependant supporter des mesures de sécurité encore plus strictes, comme vient de l’imposer l’administration américaine. Des contrôles "plus serrés" ainsi que des "vérifications accrues" pour les appareils électroniques, a indiqué le ministre de la Sécurité intérieure John Kelly. Ce n’est que si les compagnies aériennes ne respectent pas cette hausse d’exigence de sécurité qu’elles seront obligées de refuser les ordinateurs portables et les appareils électroniques plus gros qu’un téléphone en cabine et en soute.