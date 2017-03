"Vous devriez avoir honte" : le fils de Donald Trump remis à sa place après un tweet polémique sur le maire de Londres

Problème : cette déclaration, prise sur le site de The Independant, date de septembre 2016. Le maire s’exprimait alors en réaction à une attaque à New York. Et ajoutait, à la suite, qu’il comptait s’assurer "que chaque agence et chaque individu impliqué dans la sécurité de Londres auront les ressources et l’expertise dont ils auront besoin pour réagir de la bonne manière en cas d’attaque dans notre ville". D’ailleurs, la phrase exacte de Sadiq Khan évoquait un risque terroriste constituant "une infime partie de la vie dans les grandes villes" et la nécessité d’"être préparé et vigilant".