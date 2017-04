WEEK-END - Comme chaque week-end, TF1 vous emmène en balade dans une ville française ou européenne. A mi-chemin entre Florence et Venise, mais moins connue que ses voisines, Bologne mérite pourtant le détour. Ville médiévale, dynamique et gastronomique, 80.000 étudiants y vivent. Et le centre historique est réservé aux piétons.