Libération de Chelsea Manning : finalement, Assange fait marche arrière sur son offre d'extradition

Accusé de viol en Suède, Julian Assange refuse de s’y rendre pour se défendre, craignant d’être ensuite extradé par Stockholm vers les Etats-Unis. Bien qu’il ne soit pas officiellement "inculpé" par la justice américaine, comme le rappelle son avocat, il devrait répondre des documents militaires et diplomatiques classifiés publiés par son site, révélant notamment des bavures lors des guerres en Irak et Afghanistan. Des révélations rendues possibles par la taupe Chelsea Manning, ancien soldat ayant fait fuiter plus de 700.000 documents. Elle avait été condamnée en 2013 à 35 ans de prison, avant sa récente réduction de peine.