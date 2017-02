World Press Photo : l'image d'un assassinat cliché de l'année ? "Elle reflète simplement la violence du monde en ce moment"

Fallait-il la récompenser du prestigieux titre de photo de l'année ? La question mérite d'être posée car, même au sein du jury du World Press Photo, qui l'a désigné comme telle lundi 13 février, le cliché d'un homme fier d'avoir tout juste abattu l’ambassadeur russe en Turquie, a suscité la controverse.





Cette photo montre en effet Mevlüt Mert Altintas, un policier âgé de 22 ans qui n'était pas en service, le visage défiguré par la haine, une arme à la main pointée vers le sol, l’autre levée le doigt en l'air, à côté du corps inerte de sa victime, Andreï Karlov. Le policier avait ensuite été lui-même abattu, après avoir lancé "Allahu Akbar" et affirmé vouloir venger Alep.





Burhan Ozbilici, un photographe turc de l’agence américaine Associated Press (AP), avait pris cette photo le 19 décembre dernier, alors qu’il était arrivé en retard au vernissage d'une exposition d’art à Ankara. "J'étais sous le choc et j'ai d'abord pensé que c'était une mise en scène théâtrale", avait témoigné le photographe sur le site d'AP le lendemain de l'attentat. "Voilà ce que je me disais : je suis journaliste. Je dois faire mon travail. Je pourrais partir en courant sans faire de photos... Mais je n'aurais pas eu de réponse appropriée si les gens m'avaient demandé : 'pourquoi tu n'as pas pris de photos ?'", racontait-il alors.