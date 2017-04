Y-a-t-il un risque d’escalade en Syrie ? Cinq questions que posent les frappes punitives américaines

Avec ces frappes, Donald Trump a certainement pris la mesure la plus forte et la plus directe d’un point de vue militaire, et ce depuis le début du conflit il y a six ans. Si Israël, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, le Japon ou encore l’Arabie Saoudite ont annoncé leur soutien concernant ces frappes, l’Iran et la Russie les ont fermement condamnées. "En soi, ces frappes restent des frappes d’avertissement mais elles marquent un tournant car elles remettent totalement en cause la coopération russo-américaine sur les dossiers de Raqqa et de Daech. La coopération américano-syrienne qui se profilait sur l’est de la Syrie et Raqqa est désormais au point mort. Cela suspend totalement cette opération", explique Frédéric Pichon.