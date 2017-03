Yémen, la guerre oubliée : deux ans après, la France critiquée pour ses ventes d'armes à l'Arabie Saoudite

Quelques chiffres suffisent à comprendre la proximité économique entre Ryad et Paris : selon le rapport de Control Arms paru en février 2016, la France a autorisé 16 milliards d’euros de ventes d’armes à l’Arabie saoudite en 2015, loin devant les États-Unis (5,2 milliards d’euros) et le Royaume-Uni (3,5 milliards d’euros). Problème : la France est partie au Traité sur le Commerce des Armes (TCA), qui vise notamment à empêcher toute exportation d’armes s'il existe le moindre risque qu'elles puissent être utilisées pour commettre ou faciliter des violations graves des droits humains.





Un constat qui a poussé Amnesty à interpeller directement les autorités françaises. Réponse début mars, par un courrier (dont nous avons pu consulter un extrait) : "On nous a expliqué que tout cela est en lien avec la nécessité de supporter la lutte contre le terrorisme, abonde Aymeric Elluin. Cela pose un problème car à aucun moment cela n'est stipulé dans la position commune des Etats, qui devraient faire un équilibre entre le respect des droits de l'homme et cette lutte." Et le chargé de mission d'ajouter : " Ce courrier nous précise que la sécurité civile est prise en compte lors des exportations des équipements. Sauf que cela veut tout dire et rien dire : de quels équipements parlons-nous, de quelles missions ? Est-ce pour un usage en interne, au Yémen ? La plupart des armes peuvent servir contre les civils. .. Il y a un manque de transparence considérable."