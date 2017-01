Yolocaust, le site qui dénonce l'indécence des amateurs de selfies au mémorial de la Shoah de Berlin

Alors que le directeur du mémorial d'Auschwitz condamnait l'été dernier le comportement inapproprié de certains visiteurs qui n'hésitaient pas à dégainer leurs smartphones à la recherche de Pokémons, voilà qu'un artiste israélien a décidé de partir en guerre contre ceux qui prennent des selfies au mémorial de l'Holocauste de Berlin.





Un projet sans concessions que celui de Shahak Shapira, cet artiste et écrivain satirique de 28 ans, petit-fils d'un rescapé de la Shoah et dont le grand-père, Amitzur Shapira, fut l'un des onze Israéliens assassinés aux jeux Olympiques de 1972 par un commando de militants palestiniens.





Son idée : faire apparaître sur les clichés postés sur les réseaux sociaux des photos prises dans les camps de concentration. Et, grâce à la magie du photomontage, montrer alors les protagonistes de ces clichés en train de piétiner des piles de cadavres ou prendre la pose devant des déportés décharnés. Il a créé pour cela le site "Yolocaust", contraction des mots "holocauste" et de l'acronyme anglais YOLO ("You Only Live Once", "On ne vit qu'une fois"), une expression très utilisée sur les réseaux sociaux pour désigner les comportements (plus ou moins) inconséquents.