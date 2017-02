Zealandia, un septième continent découvert au large de l'Australie ?

Serait-ce le septième continent ? Des scientifiques australiens ont annoncé avoir détecté de nouvelles terres au cœur de l’océan Pacifique, à l’est de l’Australie. Baptisé "Zealandia", ce bloc de 5 millions de km2 ferait la taille de l’Inde. Sa particularité ? Il est immergé à plus de 94% dans l’Océan pacifique. A la surface, on distingue des geysers, des monts enneigés et une série d’îlots rocheux.





Zealandia se serait formé il y a 60 à 85 millions d'années à partir du Gondwana, l'ancien supercontinent qui incluait l'Antarctique, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie et l'Inde. Grâce à cette découverte, les chercheurs pensent à présent que la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande ne sont pas des îles, mais qu’elles faisaient à l’origine partie d’un vaste continent. Une découverte majeure, qui pourrait aider l’homme à en savoir plus sur d'autres mystères entourant l’origine du monde.