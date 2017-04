Zoom sur le fentanyl, cette drogue ultrapuissante qui fait des ravages au Canada

Le fentanyl est un médicament antidouleur considéré comme 50 à 100 fois plus puissant que la morphine, selon les centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Il est régulièrement utilisé pour des douleurs chroniques dans les cas où les autres traitements anti-douleurs ne font pas ou plus d'effet. Le chanteur Prince a d'ailleurs succombé en avril 2016 à une overdose de ce même fentanyl, réputé être 80 fois plus puissant que la morphine. Très addictif et plus puissant que l'héroïne, il fait de plus en plus de ravages dans les pays développés.