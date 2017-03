18 mois de prison ferme pour le poseur de fausse bombe au centre commercial Vélizy 2

La panique avait alors gagné Vélizy 2, conduisant au déploiement d'un vaste dispositif de sécurité de 300 pompiers, démineurs, et personnels du Samu et entraînant l'évacuation de plusieurs centaines de personnes. Fort heureusement, la cocotte-minute, équipée d'une minuterie sonore, s'était finalement avérée vide. Mais cette fausse alerte n'avait fait rire personne. A la barre, le quinquagénaire a évoqué "une idée idiote", non préméditée, alors qu'il affirme avoir déposé cette cocotte dans son coffre deux jours plus tôt, dans l'idée "de s'en débarrasser".





"Si la cocotte faisait bip, c'était pour quoi ? Pour faire croire à une bombe ?", l'a interrogé, incrédule, le président du tribunal. "Oui", a timidement admis l'homme, qui a juré "ne pas avoir eu d'objectif précis", "sinon voir une intervention" des forces de l'ordre. Car le gardien d'immeuble reconnaît une fascination pour les policiers, ceux d'élite du Raid en tête, pour preuve de la littérature sur "les coulisses du 13 novembre" retrouvée sur son lieu de travail.