43 ans après l’attentat du Drugstore Saint-Germain à Paris, plein feu sur Carlos, ce "terroriste-né"

La deuxième condamnation intervient en décembre 2011 : Carlos écope de la même peine pour avoir organisé quatre attentats à l'explosif - dont celui tristement célèbre du 29 mars 1982 perpétré dans le train "Le Capitole" Paris-Toulouse - qui ont au total fait onze morts et près de 150 blessés dans l’Hexagone au début des années 1980. Des attentats commis à l'époque pour faire pression sur le gouvernement français et réclamer la libération de ses amis, Bruno Bréguet et Magdalena Kopp, qui deviendra par la suite son épouse.





Comme l'écrit Bernard Violet dans "Carlos" (éditions du Seuil), le petit groupe est alors une "véritable multinationale du terrorisme, coupée de toute base sociale ou communautaire, contrairement à l'époque où il se battait aux côtés des Palestiniens". Il continue cependant de collaborer avec de nombreux mouvements révolutionnaires, et entretient des liens discrets avec les pays arabes, la Syrie par exemple, ou d'Europe de l'Est, à l'instar de la Roumanie. En 1983, il s'installe d'ailleurs à Damas, où Magdalena Kopp, sortie de prison, le rejoint et donne naissance à sa fille Elba-Rosa l'année suivante. Carlos prend ensuite la direction du Soudan en 1993 et épouse alors une Jordanienne, Lana, avant d'être capturé un an plus tard à Khartoum par des policiers français.





Peu avare en déclarations fracassantes, l'ancien marxiste-léniniste, homme à femmes assumé - une de ses compagnes décrivait chez lui "ce magnétisme qu'on appelle charisme" - qui a aujourd'hui pour compagne son avocate Isabelle Coutant-Peyre, se dit désormais acquis à l'"Islam révolutionnaire" (titre d'un livre qu'il a publié en 2003, ndlr) et admirateur d'Oussama ben Laden.