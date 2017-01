500 millions d'euros d'avoirs criminels saisis en 2016 : une année record !

2 1 100 dossiers par mois

C'est le nombre d'affaires traitées par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels saisis et confisqués (Agrasc). Une agence d'état sous la tutelle des ministères de la Justice et du Budget. Son but est de faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale. Dirigée par un magistrat de l’ordre judiciaire, elle est composée de 18 agents provenant des ministères de la Justice, de l’Intérieur et du Budget.