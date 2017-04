Accusé d'attiser la “haine anti-flic”, le rappeur Jo le Pheno persiste et signe, les syndicats de policiers s'indignent

La SCSI-CFDT et Alternative CFDT jugent qu'il n'y a aucune raison pour que, "sous une couverture artistique", celui qu'ils qualifient de "délinquant" puisse tirer des revenus de sa "propagande criminelle" et "propager la haine sans échapper à la justice de notre pays". Le 16 septembre dernier, le SCSI-CFDT, ALTERNATIVE-CFDT et Bernard Cazeneuve avaient déposé plainte, et le rappeur se retouve aujourd'hui poursuivi devant la justice pour “provocation non suivie d’effet au crime et injure” en raison de son clip "Bavure". En guise de défense, le jeune homme de 22 ans a récemment confié dans les Inrocks

que "“C’est pas parce que les gens écoutent le son qu’ils vont brûler du flic”. Forcément, les syndicats de policiers ne l'entendent pas de cette oreille...