Accusé de viol, le chanteur marocain Saad Lamjarred a été remis en liberté, sous bracelet électronique

La justice française a ordonné jeudi la remise en liberté, sous bracelet électronique, de la star de la pop au Maroc Saad Lamjarred, mis en examen fin octobre à Paris pour "viol aggravé", rapporte l'AFP. Le chanteur de 32 ans a été mis en examen le 28 octobre à Paris pour "viol aggravé" et "violences volontaires aggravées" et écroué, soupçonné d'avoir agressé deux jours plus tôt dans la capitale française une jeune femme de 20 ans.





"C'est un profond soulagement pour tous", ont réagi les avocats de Saad Lamjarred, Jean-Marc Fedida et Eric Dupond-Moretti, qui ont indiqué à l'AFP sa remise en liberté par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Le parquet de Paris a, lui, fait appel de cette décision et une prochaine audience doit se tenir mardi à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. En attendant, le chanteur est soumis à un contrôle judiciaire qui prévoit son assignation à résidence avec placement sous bracelet électronique, a précisé une source proche du dossier.