Affaire Fillon : qu’est-ce que le "PV de synthèse" attendu par le parquet national financier ?

Dans ce type d'affaires, les policiers rendent compte quasi-quotidiennement au parquet de l’avancée de l’enquête. Les auditions ou actes d’enquête importants, comme en matière de terrorisme, sont faxées à l’institution judiciaire. Le parquet a donc connaissance des pièces du dossier au fur et à mesure des progrès du travail des policiers.





Puis, une fois que l'enquête préliminaire est terminée, les policiers envoient un rapport, forme de synthèse de l’affaire reprenant le déroulé des investigations. Ce document peut être très dense. Jusqu’à 150/200 pages, voire plus pour les affaires les plus complexes. Dans ce document, les enquêteurs résument de façon très précise toute l’affaire. Et indiquent, en fonction des éléments de preuve, si les faits reprochés sont avérés ou non. Ils peuvent aussi, dans les dernières pages, proposer une qualification, indique à LCI un magistrat.