Affaire Fiona : "Bourgeon sait très bien où elle a enterré Fiona", affirme le père de la fillette

Ce procès en appel reste pour lui une chance "qu'une peine plus lourde soit prononcée" à l'encontre de Cécile Bourgeon. En 2016, la cour d'assises du Puy-de-Dôme l'a condamnée à cinq ans de prison. Acquittée des faits criminels, elle n'a été inculpée que pour "non-assistance à personne en danger" et "modification d'une scène de crime". Voir son ancienne compagne derrière les barreaux plus longtemps serait un moyen, pour lui, de protéger la petite sœur de Fiona, dont il a récupéré la garde. "Elle ne la reverra jamais ! Il faudra d’abord me passer dessus !", assène-t-il. Avant d'assurer que sa "fille sait tout de cette histoire aujourd’hui." "J’essaye d’être le plus honnête avec elle. Quand elle me pose des questions, j’y réponds. Elle a vu des pédopsychiatres. Elle a fait sa rentrée en CE1. Elle mange bien. Elle dort bien. Elle se construit. Parfois, elle me demande pourquoi sa maman a fait ça à Fiona. Il n’y a qu’à cette question que je ne peux pas répondre."