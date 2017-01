Affaire Fiona : Cécile Bourgeon libre dès demain ?

Un nouveau procès doit donc avoir lieu avant la fin de l’année. Cécile Bourgeon pourrait alors y comparaître libre. Si la cour d’appel répond favorablement à sa demande, elle pourrait en effet sortir dès mardi de la prison de Lyon-Corbas où elle est incarcérée. Mais la chambre de l'instruction pourrait également prendre le temps de la réflexion puisqu'elle a jusqu'au 6 février pour se prononcer.





La question de sa sortie devait être initialement tranchée fin décembre. Mais la décision avait été reportée à la suite du dépôt par ses avocats de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QCP) portant sur la régularité du maintien en détention provisoire de leur cliente. "Les semaines passent et, si ça continue comme cela, Cécile Bourgeon, qui a déjà purgé 39 mois en détention provisoire, aura fait une peine supérieure à la peine prononcée, ce qui serait du jamais vu", avait dénoncé fin décembre son avocat, Me Gilles-Jean Portejoie. Depuis, la cour d’appel de Riom a transmis les QPC à la Cour de cassation, qui doit statuer "dans plusieurs semaines". D’ici là, Cécile Bourgeon aura donc peut-être déjà retrouvé la liberté et regagné Perpignan, où sa mère et son beau-père vivent. C’est en tout cas le souhait qu’elle avait exprimé devant la chambre de l’instruction.