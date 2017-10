Affaire Fiona : le procès en appel est renvoyé

L'incident s'était noué tandis qu'un témoin de l'entourage du couple d'accusés dans le milieu des stupéfiants était interrogé vendredi. Marie Grimaud, avocate d'une association de protection de l'enfance, avait fait remarquer à la cour que cet homme avait été assisté par Me Mohamed Khanifar, avocat de Berkane Makhlouf, lors d'une garde à vue au début de l'affaire. Berkane Makhlouf n'était alors pas encore incriminé dans la disparition de Fiona. Me Grimaud avait par ailleurs ajouté que l'avocat de Cécile Bourgeon avait, de son côté, conseillé Berkane Makhlouf au tout début, quand les deux accusés d'aujourd'hui étaient parties civiles, laissant entendre une connivence dans les rangs de la défense.





Me Portejoie et Me Khanifar s'estimant accusés de "subornation de témoin et de collusion" avaient ordonné des excuses. A la reprise des débats vendredi après-midi, l'avocate s'était excusée sans convaincre : "Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mes chers confrères, là n'étaient pas mes propos. Si vous les avez perçus comme tels, c'est que je n'ai pas su m'exprimer et ce type de propos n'aura plus lieu d'intervenir". La brèche était ouverte, la défense s'y est engouffrée.