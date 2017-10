Affaire Fiona : pourquoi le procès en appel a été renvoyé

L'ambiance était électrique. A plusieurs reprises la semaine dernière, le ton était monté entre les avocats de la défense et des parties civiles. C’est une ultime passe d’armes vendredi qui est venue porter l’estocade à ce procès. Un témoin de l’entourage du couple d’accusés dans le milieu des stupéfiants était alors à la barre. L’homme venait de livrer son intime conviction sur l’affaire estimant que Fiona avait probablement "avalé quelque chose (drogue/médicament)". Me Marie Grimaud, avocate de l’association Innocence en danger, était alors entrée en scène pour dire la "difficulté" qu’elle avait avec ce témoin. Elle expliquait que l’homme avait été assisté par Me Khanifar, actuel avocat de Berkane Makhlouf, lors d'une garde à vue au tout début de l'affaire. Et ajouté que Me Portejoie conseillait, lui, Berkane Makhlouf quand les deux accusés d'aujourd'hui étaient parties civiles. Pour les avocats de la défense, ça en était trop. Leur "probité" venait, selon eux, d’être mise en cause et ils quittaient la salle d’audience avec fracas. Si Me Grimaud s’était excusé, elle n’avait pas convaincu et la défense s’était engouffrée dans la brèche. Le président avait annoncé que l’audience reprendrait lundi matin, avec les mêmes avocats de la défense, mais désormais désignés d'office.