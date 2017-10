Procès de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf : "J'ai jamais tué Fiona !"

AUDIENCE - Le procès en appel de la mère et du beau-père de Fiona, dont le corps n'a jamais été retrouvé, s'est ouvert ce lundi après-midi devant la cour d'assises de la Haute-Loire, au Puy-en-Velay. Dès l'ouverture des débats, Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf ont clamé leur innocence et répété qu'ils n'avaient jamais frappé l'enfant.