Affaire Grégory : "coups", "cheveux arrachés", un cousin de Murielle Bolle affirme que la jeune fille a subi des pressions de sa famille

Mais comment savoir si ce fameux cousin éloigné dit la vérité, tant les versions ont été multiples dans cette affaire ? Interrogé par Le Parisien, il s'explique pour la première fois : "C’est moi qui ai pris contact avec la gendarmerie, j’en assume entièrement la responsabilité. Ce que j’ai déclaré ne m’a pas été volé de la bouche, pas extorqué". Et il poursuit : "A l’époque, quand on a appris l’incarcération de Bernard (ndlr, Laroche), on est tous monté dans les Vosges. J’étais donc présent. Je serais capable de faire un plan détaillé de la maison. Je peux vous dire que Murielle s’est fait démonter, je veux dire qu'elle a été frappée par plusieurs personnes, elle a pris une sacrée volée. Ça m’attriste encore aujourd’hui. Parfois, je me dis que j’aurais peut-être pu intervenir. Mais j’avais à peine plus de 20 ans... " Des déclarations, en tout cas, suffisamment prises au sérieux pour que la présidente de la chambre d'instruction fasse le déplacement en personne pour l'entendre à son domicile.