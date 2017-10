Affaire Grégory : l'avocat de Marcel Jacob affirme avoir exhumé un alibi disculpant son client et sa femme

A l'AFP, Me Stéphane Giuranna a déclaré que le document en question était "la pierre tombale du dossier" concernant son client. "On me dit depuis le départ qu'il y a un flou dans l'alibi, or j'ai retrouvé le petit détail qui avait été vérifié auprès de leur employeur: il y a un alibi clair, net, vérifié 96 heures après les faits". Pour autant, les gendarmes ont toujours indiqué que l’accusation ne reposait pas uniquement sur le seul logiciel Anacrim.





Quant à son épouse, Jacqueline Jacob, elle a aussi "toujours indiqué à la justice" avoir été au travail "l'après-midi jusqu'à 21 heures" le jour de la mort de Grégory, a affirmé de son côté son avocat, Me Alexandre Bouthier. Madame Jacob aurait aussi participé avec son mari à une réunion syndicale jusqu'à 17 heure, sa présence étant attestée, selon l'avocat, par un procès verbal saisi par les gendarmes lors de perquisitions au domicile du couple en juin dernier.