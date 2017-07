Affaire Grégory : l'avocat de Murielle Bolle s'"interroge sur la coïncidence entre la mort du juge Lambert et la relance de l'enquête"

DRAME - Me Jean-Paul Teissonnière, avocat de Murielle Bolle, a réagi ce mercredi sur LCI à la disparition de l'ex-magistrat chargé d'instruire l'affaire Grégory, relancée le mois dernier. La veille, son confrère Me Thierry Moser, avocat des époux Villemin, s'était dit "consterné" et "atterré" en apprenant la nouvelle.