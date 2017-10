Affaire Grégory : le couple Jacob de retour devant la chambre d'instruction pour demander l'allègement de leur contrôle judiciaire

L'arrestation du couple de septuagénaires, en juin dernier, avait relancé cette affaire non élucidée vieille de plus de trente-trois ans. Brièvement écroués, ils ont été libérés mais ont l'obligation de résider séparément et loin de leur domicile vosgien.





Devant la présidente de la chambre de l'instruction Claire Barbier, magistrate chargée du dossier, le procureur général Jean-Jacques Bosc s'opposera à la demande de Marcel Jacob, en arguant notamment que les deux époux, qui demandent à rentrer chez eux, doivent être entendus séparément en novembre prochain. "S'ils avaient dû accorder leurs violons, ils avaient 33 ans" pour le faire, rétorque l'avocat de Marcel Jacob, Stéphane Giuranna, qui dénonce l'"aberration" de "cette interdiction de relations entre époux" et souligne l'absence de charges et d'indices graves et concordants à l'encontre de son client.





L'avocat de Marcel Jacob avait notamment exhumé du dossier, début octobre, un tableau réalisé par les enquêteurs en 1984, indiquant que la présence des Jacob à leur travail à l'heure du crime avait été "vérifiée auprès de l'employeur". Un argument qu'il invoquera aussi le 10 novembre lors de l'interrogatoire de son client par la magistrate en charge du dossier. Jamais inquiétés auparavant, les deux époux sont soupçonnés d'avoir été les "corbeaux" de l'affaire, en ayant écrit plusieurs lettres anonymes bien renseignées. Ils seraient aussi impliqués dans le rapt et le décès du petit garçon de 4 ans, retrouvé pieds et poings liés dans les eaux de la Vologne, dans le cadre d'un "acte collectif" qu'ils contestent.