Affaire Grégory : les époux Jacob vont demander à rentrer chez eux

Marcel et Jacqueline Jacob vont demander à rentrer chez eux. Mis en examen au mois de juin pour enlèvement et séquestration suivis de mort dans l’affaire Grégory, les époux sont depuis placés sous un strict contrôle judiciaire avec obligation de résider séparément et loin de leur domicile vosgien.





Défendus par des avocats différents, le grand-oncle et la grand-tante du petit Grégory sont de retour devant la chambre de l’instruction de Dijon respectivement mercredi et vendredi. Leurs avocats comptent plaider un dossier vide et la levée de leur contrôle. "Cette interdiction de relation entre époux est une aberration, dénonce ainsi le défenseur de Marcel Jacob, Stéphane Giuranna, interrogé par l’AFP. S'ils avaient dû accorder leurs violons, ils avaient 33 ans" pour le faire.