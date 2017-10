Affaire Grégory : Marcel Jacob "demande à rentrer chez lui"

"Il n'en peut plus; il faut qu'il rentre chez lui, c'est aujourd'hui une question de survie. Je l'ai plaidé en demandant à la justice de faire, pour une fois, preuve d'humanité", a ajouté son conseil. Le procureur général s'est de son côté opposé à cette demande, arguant notamment que les deux époux, qui demandent à rentrer chez eux, doivent être entendus séparément en novembre. "Si les époux Jacob étaient impliqués, ils avaient tout le temps d'avoir une version commune : ils ont vécu (...) pendant 33 ans ensemble", a rétorqué Me Giuranna.





Jamais inquiétés auparavant, les époux Jacob sont soupçonnés d'avoir été les "corbeaux" de l'affaire, mais aussi d'être impliqués dans le rapt et le décès du petit garçon de 4 ans, retrouvé pieds et poings liés dans les eaux de la Vologne, dans le cadre d'un "acte collectif" qu'ils contestent. Me Stéphane Giuranna avait souligné l'absence de charges et d'indices graves et concordants à l'encontre de son client. Il avait notamment exhumé du dossier, début octobre, un tableau réalisé par les enquêteurs en 1984, indiquant que la présence des Jacob à leur travail à l'heure du crime avait été "vérifiée auprès de l'employeur". Un argument qu'il invoquera aussi le 10 novembre lors de l'interrogatoire de Marcel Jacob par la magistrate en charge du dossier.