Affaire Grégory : l'appel à l'aide du procureur en quête de "tout renseignement"

Le 2 novembre 1984, Murielle Bolle, alors âgée de 15 ans, avait accusé son beau-frère, Bernard Laroche, d'avoir enlevé le petit Grégory. Elle s’était rétractée quelques jours plus tard, laissant l’affaire sans coupable. Ce n’est que récemment qu'une déclaration de son cousin a relancé l’enquête. Il a affirmé que la jeune fille avait été rouée de coups par sa famille et forcée à revenir sur son témoignage. Des faits que nie en bloc celle qui est aujourd'hui mère de famille. La rencontre des deux protagonistes vendredi constituait l'un des épisodes les plus attendus depuis la relance de l'affaire le mois dernier.