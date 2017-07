Affaire Grégory : Murielle Bolle confrontée au cousin qui affirme qu'elle a été battue par sa famille

A la mi-juin, l'arrestation de Marcel et Jacqueline Jacob, grand-oncle et grand-tante de Grégory, a relancé spectaculairement ce dossier des plus énigmatiques. Soupçonnés d'être les fameux "corbeaux" de l'affaire et mis en examen pour "enlèvement et séquestration suivie de mort", les deux septuagénaires, jamais inquiétés jusqu'alors, ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire strict.





L'avocat de Marcel Jacob, Me Stéphane Giuranna, a annoncé qu'il serait présent ce vendredi à Dijon et qu'il avait fait "une demande officielle" pour assister à la confrontation, même s'il reconnaît que ce n'est pas prévu dans le Code de procédure pénale.