Affaire Grégory : Murielle Bolle en grève de la faim

Incarcérée à Dijon depuis jeudi dernier après sa mise en examen pour "enlèvement suivi de mort" dans l’affaire de l’assassinat du petit Grégory, Murielle Bolle, 48 ans, a entamé une grève de la faim, révèle Le Bien Public ce jeudi.





"Mme Bolle vit un calvaire", a expliqué son avocat Christophe Ballorin au journal. "Elle est menacée de mort, elle est à l'isolement mais elle n'en peut plus. Elle vit un cauchemar ! Elle clame son innocence. Comme elle, nous demandons une confrontation avec son cousin le plus vite possible (ndlr : cousin qui affirme qu’elle est revenue sur premiers aveux de 1984 incriminant Bernard Laroche après avoir été molestée par sa famille). Pour protester, Murielle Bolle a débuté ce jour une grève de la faim...", a ajouté l’avocat.