Affaire Grégory : Murielle Bolle pourra être confrontée à son cousin le 28 juillet

Une confrontation entre Murielle Bolle, témoin clé de l'affaire Grégory en 1984 aujourd'hui écrouée, et un cousin, dont le témoignage récent a été déterminant dans sa mise en cause, aura lieu le 28 juillet à Dijon, a annoncé son avocat vendredi. "Nous avons reçu une convocation", a précisé Me Jean-Paul Teissonnière à l'AFP, affichant sa "satisfaction" d'être fixé sur ce face-à-face qui aura lieu "à partir de 14H00" devant la présidente de la chambre de l'instruction de Dijon, chargée de l'enquête.





L'autre avocat de Murielle Bolle, Me Christophe Ballorin, avait annoncé plus tôt vendredi son intention de "déposer plainte pour faux témoignage et dénonciation calomnieuse" contre ce cousin, avertissant que le même sort serait réservé à "tout apprenti corbeau" qui apparaîtrait dans cette affaire.