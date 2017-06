Affaire Gregory : pour le 1er enquêteur, Murielle Bolle est "la seule de tout le dossier à avoir vu quelque chose"

LCI : Quel est votre sentiment, aujourd’hui ?

Etienne Sesmat : Trente-deux ans plus tard, on revient péniblement sur une piste qu’on avait levée 15 jours après le meurtre. On savait, qu’il y avait plusieurs corbeaux. Avec les analyses d’experts en écriture, on était déjà sur "l’hypothèse Laroche", précipitée avec le témoignage de Murielle Bolle. Et puis Bernard Laroche a été inculpé, il a passé trois mois en prison sans qu’aucun expert en psychiatrie ne l’examine, Murielle Bolle s’est rétractée… Et tout notre travail a été démonté. Nous nous sommes retrouvés dans cette situation bizarre où le juge Lambert chargé du dossier a freiné – voire empêché - la piste Laroche pour qu’on en développe d’autres. Tout, à ce moment-là, avait été fait pour enfoncer Christine Villemin, la mère du petit Grégory. Or, cette femme a été innocentée à 100% après deux ans d’enquête. Dans cette affaire, il n’y avait pas 36 hypothèses possibles. Il y avait celle de la mère, qui a donc abouti à un non-lieu catégorique. Et celle de Bernard Laroche, étayée après cinq années d’instruction intensive par des magistrats chevronnés. Cette position semble réaffirmée aujourd’hui. Comme à l’époque, il me reste un goût d’amertume.