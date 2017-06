VIDÉO - Affaire Grégory : que sait-on de Murielle Bolle, collégienne en 1984 et présentée devant le juge

C'est la première fois depuis 1984, et le meurtre du petit Grégory Villemin, qu'elle est entendue par les enquêteurs. Interrogatoire ayant abouti à son transfert pour être présentée ce jeudi devant la juge d'instruction. Belle-soeur de Bernard Laroche, premier suspect tué en 1985 par le père de la victime, Murielle Bolle a été conduite mercredi matin à l'escadron de gendarmerie mobile de Saint-Etienne-lès-Remiremont, dans les Vosges, pour poursuivre une garde à vue entamée il y a plus de 32 ans. Elle est auditionnée "essentiellement pour complicité d'assassinat, non-dénonciation de crime. Je crois qu'il y a non-assistance à personne en danger (...), qualifications qui sont à la périphérie immédiate de ce qui s'est passé", a indiqué son avocat. Collégienne au moment des faits, elle est aujourd'hui âgée de 48 ans et mère de famille. Retour sur son rôle, central, dans ce dossier.