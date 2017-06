Affaire Grégory : que sont devenus Jean-Marie et Christine Villemin, les parents de la petite victime ?

Longtemps accusés d'avoir trop parlé à la presse, Jean-Marie et Christine Villemin ne s'expriment plus que par l'intermédiaire de leur avocat Me Thierry Moser. Ce dernier s'est juste contenté mercredi 14 juin, après l'annonce d'interpellations de plusieurs membres de la famille, d'un commentaire laconique sur FranceInfo : "Je dirais qu'ils sont d'une part soulagés, heureux et satisfaits de voir le travail colossal réalisé. D'autre part, ils sont dans un état de souffrance morale, parce qu'une fois encore on parle de l'assassinat de leur malheureux enfant, Grégory. Pour un père et une mère, c'est quelque chose d'effrayant". Leur second conseil, Me Marie-Christine Chastant-Morand, a expliqué pour sa part sur LCI qu'ils "espéraient toujours" la vérité. L'avocate qui les a accompagnés à Dijon dans le bureau du procureur pour prendre connaissance des derniers développements de l'enquête parle d'un père et du mère "tétanisés" par ces nouvelles, rassurés que "leurs espoirs, leurs actions aboutissent".