Affaire Grégory : "Qui se fout du monde ?", s'agace le cousin de Murielle Bolle après leur confrontation

L’homme - dont l'anonymat a été conservé - décrit un dialogue difficile à établir avec sa cousine. "Elle me répondait par 'Je ne sais pas, je ne me souviens pas, je ne me souviens plus, c’est un menteur'. C’était les trois réponses que j’ai eu tout le débat", explique-t-il à BFM. Également traité de mythomane par l’avocat de Murielle Bolle, l’homme a indiqué avoir refusé de lui répondre. " Vous dites que j’ai le monopole du mensonge et vous de la vérité, mais vous, vous n’y étiez pas et moi j’y étais", lui aurait-il rétorqué.