Affaire Harvey Weinstein : tout comprendre sur le scandale sexuel qui ébranle Hollywood

Qui est Harvey Weinstein ?





A 65 ans, Harvey Weinstein a l'un des CV les plus longs d'Hollywwod. Producteur ô combien influent, fondateur des maisons de production Miramax et de The Weinstein Company, il cumule plus de 300 nominations aux Oscars. Décrit tantôt comme un cinéphile averti, tantôt comme un businessman sans vergogne, c'est un personnage controversé qui tient littéralement les rênes de Hollywood. Derrière son nom, on retrouve notamment The Artist, Gangs of New York ou encore le Seigneur des anneaux, ainsi que la distrbution américaine de Amélie Poulain .





De quoi est-il accusé ?





Les révélations sont accablantes. L'article du New York Times, à l'origine de l'affaire, dévoile comment le producteur hollywoodien est accusé d'avoir systématiquement piégé ses victimes de la même manière. Pour un prétexte ou un autre, Harvey Weinstein les aurait faites monter dans sa chambre d'hôtel, où il les faisait attendre pendant qu'il prenait une douche. Sortant en peignoir de la salle de bain, il est soupçonné de leur avoir demandé ensuite de le masser, de se faire masser ou encore de se plier à des rapports sexuels.





Certaines victimes ont pris la fuite, d'autres disent avoir subi des viols ou des agressions sexuelles. Dans la plupart des cas, le producteur a entrepris de mettre en place des accords à l'amiable afin de ne pas salir sa réputation. A chaque fois, il usait, rapporte encore le New York Times, d'intimidation et de chantage quant à sa capacité à faire et défaire des carrières.