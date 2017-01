Affaire Kerviel : non-lieu requis dans une enquête visant la Société générale

Le camp Kerviel affirme aussi que le groupe bancaire a trompé la justice en 2010 en ne l'informant pas du fait qu'elle avait récupéré, grâce à la législation fiscale en vigueur, 1,7 milliard des 4,9 milliards d'euros perdus. Surtout, il accuse la banque d'avoir été au courant des risques qu'il prenait et de lui avoir imputé des pertes relevant d'autres opérateurs de marché.





Après des années de bataille judiciaire et médiatique, Jérôme Kerviel a tout de même remporté plusieurs manches face à son ancien employeur : la banque a été condamnée aux prud'hommes à lui verser près d'un demi-million d'euros. Surtout, les 4,9 milliards d'euros de dommages-intérêts, remis en cause par la Cour de cassation, ont fondu en septembre à un million devant la cour d'appel de Versailles, la justice estimant qu'il y avait eu des "manquements" et des "carences" dans les procédures de contrôle de la banque.