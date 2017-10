Affaire Maëlys : après des "fuites", une enquête ouverte pour violation du secret de l'instruction

Jean-Yves Coquillat s'est dit excédé de "voir tous les jours dans la presse tous les détails de l'enquête, y compris ceux que le parquet ne connaît pas, des choses qui n'ont pas à être connues" et nuisent à son bon déroulement et peuvent faire naître de faux espoirs pour la famille. Selon lui, "les fuites sont au niveau local et parisien, au niveau de la direction de la gendarmerie, de la Section de recherches et de l'IRCGN (Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale)". Des "accusations péremptoires" et "scandaleuses" pour le directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN), le général Richard Lizurey. Et ce dernier d'ajouter : "On est déjà condamné avant même qu'il y ait enquête".





Evoquant un "rebondissement" dans cette dramatique affaire, plusieurs médias avaient fait état jeudi 19 octobre d'une image du véhicule du suspect, captée la nuit de la disparition de Maëlys, par une caméra de vidéosurveillance privée et en cours d'analyse. Les enquêteurs s'intéressent notamment à une "forme blanche" sur le siège passager, qui aurait pu correspondre à la fillette, vêtue de blanc ce soir-là. Une information que le procureur s'est catégoriquement refusé à confirmer, ce mardi. Mais qui, si elle s'avère exacte, prive les juges d'instruction de tout effet de surprise lors de l'audition du suspect qui jusqu'à présent a eu réponse à tout.