Affaire Maëlys : les déclarations contradictoires du suspect devant les juges

Pour l’avocat des parents de Maëlys, cette énième version est une nouvelle fois teintée de contradiction. "Maëlys est allée voir sa mère en disant ‘Viens on va voir mon copain qui a les chiens’. Or, il dit, qu'à ce moment-là, c’est la première fois qu’il lui parle. Si c’est la première fois, pourquoi Maëlys dit à sa mère 'mon copain' ? Cela suppose qu’il y a eu un échange avant", estime Me Fabien Rajon, joint par LCI ce mardi.





Selon la suite de son récit, Nordahl L. aurait recroisé Maëlys avec un autre enfant sur le parking de la salle des fêtes. La fillette aurait alors insisté pour monter dans sa voiture afin de vérifier si ses bergers malinois étaient dans le coffre. "J'avais ouvert côté passager. Je leur ai montré [que non], le petit blond est monté et Maëlys aussi, ça a duré 5-6 secondes." L’ADN de la fillette a pourtant été retrouvé au niveau du tableau de bord côté conducteur. "Est-ce que vous avez touché Maëlys ?", interroge l'une des juges. "Je ne me rappelle pas l'avoir touchée, peut-être en l'aidant à descendre de la voiture car c'est une trois-portes. Je ne me rappelle pas l'avoir prise dans les bras", répond le suspect qui fait valoir en guise d’explication un simple transfert d’ADN lorsqu’il lui a pris la main.