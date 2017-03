Affaire Morandini : une nouvelle plainte pour harcèlement sexuel et travail dissimulé

En juillet dernier, le magazine Les Inrocks dévoile une enquête très documentée sur les pratiques de Jean-Marc Morandini et notamment le recrutement plus que sordide des acteurs de sa web-série "Les Faucons". A l’arrivée au casting, les jeunes comédiens sont invités à se dévêtir et à se masturber. Des mails insistants auraient également été envoyés par une certaine Catherine Leclerc, directrice de casting, testant "les limites de chacun" et invitant même parfois à "faire une fellation à JMM, qui n’est pas n’importe qui" (sic). L'enquête parle également de travail dissimulé, trois heures de tournage n'ayant pas été payées.





La justice ouvre alors deux enquêtes. L'une, ouverte début août pour "harcèlement sexuel et travail dissimulé", est confiée aux policiers de la Brigade de répression de la délinquance et concerne cinq plaignants, des acteurs ayant passé le casting pour "Les Faucons". La deuxième pour "corruption de mineurs", concerne un autre plaignant, sans lien avec la web-série, et est confiée à la brigade de protection de mineurs de la police judiciaire parisienne.